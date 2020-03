Il CT Mancini: “Niente Europeo? Lo avremmo vinto, ma aspettiamo il prossimo”

Tutta l’Italia è alle prese con la lotta al Coronavirus e nel mondo del calcio questi sono giorni di incognite sulle modalità di proseguimento della stagione. In particolare, si fa sempre più spazio l’ipotesi di un rinvio a data da destinarsi del campionato Europeo. Se il presidente federale Gravina sembra avere le idee chiare sulla disputa del torneo, l’UEFA ne parlerà in una riunione in programma martedì prossimo. Sul tema è intervenuto il CT Roberto Mancini, ai microfoni di Rai Sport:

Martedì sapremo meglio come andrà a finire questa stagione. Se rinvieranno l’Europeo, i campionati potranno tranquillamente essere terminati. Che ne penso? Va bene tutto, basta tutelare la salute di tutti. Quest’anno avremmo vinto, vorrà dire che vinceremo il prossimo. Per me ok anche giocare a novembre. Quando ricominceremo sarà tutto ancora più bello. Ritroveremo la libertà e sono convinto che anche noi riusciremo a fare molto di più. Queste situazioni ti fanno capire tante cose e diventare migliori. La Serie A ferma? Per un professionista è difficile rimanere fermo per più di un paio di giorni, ognuno si allenerà con tapis roulant e attrezzi vari. In questo momento ogni allenatore lascerà un programma ai calciatori in casa. Ci sono delle cose più importanti del calcio, i problemi che stiamo vivendo avranno un respiro globale. Non ci aspettavamo tutto questo, in Italia ci siamo fermati prima degli altri e speriamo di finire presto. C’è voglia di tornare alla vita normale, lo capisco, ma bisogna avere pazienza. Bisogna tutelare la salute di tutti gli italiani. Lo slittamento dell’Europeo potrebbe cambiare qualcosa nelle scelte del Ct? Difficile dirlo ora, certamente avevo una lista di calciatori abbastanza sicuri e qualche dubbio. SE l’Europeo dovesse slittare di un anno, potrebbero esserci dei cambiamento. Un anno in più per tanti calciatori giovani, tra Serie A e coppe internazionali, potrebbe dar loro esperienza in più. Zaniolo? Lo avremmo aspettato fino a maggio ma senza forzare niente. Le altre nazionali? La Francia è sicuramente la più collaudata, partirà per vincere. Spagna e Olanda hanno iniziato come noi, forse sono un anno più avanti. L’Inghilterra stessa è una squadra abbastanza giovane, reduce da un grande Mondiale.