Il consiglio di Flachi: “Vlahovic resti a Firenze. C’è tempo per migliorare”

Così l'ex attaccante Viola sul futuro di Vlahovic alla Fiorentina

Sabato si affronteranno Fiorentina e Lazio in una gara molto delicata per entrambe le squadre. L'ex attaccante viola Francesco Flachi ha parlato ai microfoni di LazioPress.it per presentare la sfida:

"La Fiorentina avrà tre partite complicate dopo la Lazio. Spero che i Viola abbiano la forza e le motivazioni per fare risultato coi biancocelesti. I capitolini potrebbero avere un vantaggio però contro la difesa gigliata che è traballante. Fiorentina delusione? Purtroppo sì, anche quest'anno erano partiti con presupposti diversi. La matematica, in questo momento, non permette di essere tranquilli nonostante la Fiorentina abbia una buona squadra. Vlahovic spero che possa restare a Firenze, sia per lui che per la Fiorentina. Ha vent'anni e può crescere ancora, c'è tutto il tempo. Questo è il consiglio che do a lui. Mancato approdo in Viola di Milinkovic-Savic? Fu un grandissimo rimpianto, era anche già entrato allo stadio".