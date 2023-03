Il compleanno degli ex: la Fiorentina celebra sui social Borgonovo e Trapattoni

Nella giornata odierna la Fiorentina sui propri social non ha celebrato soltanto l'accesso della squadra di Vincenzo Italiano ai quarti di finale di Conference, ma ha anche festeggiato due grandi personaggi della storia viola: Stefano Borgonovo e Giovanni Trapattoni. Cosa hanno in comune i due? Lo stesso giorno di nascita, il 17 marzo appunto. Il club viola ha ricordato il compianto ex attaccante gigliato e salutato il tecnico dello scudetto sfiorato nella stagione 1998/1999.