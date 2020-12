Il commento: “Amrabat? Da centrale basso è rischioso, lo farei giocare trequartista”

L’ex Verona Silvano Fontolan ha detto la sua a TMW a proposito del ruolo di Sofyan Amrabat, un tema su cui in casa Fiorentina si è molto discusso fin dalle prime giornate di campionato. “Ad Amrabat piace giocare a tutto campo”, ha esordito Fontolan, che lo ha seguito durante tutta la scorsa stagione, “ma deve capire di non esagerare: sulla trequarti ad esempio ci si può comportare in un certo modo, nella tua metà campo invece è chiaro che il discorso è diverso”. “Per me è fortissimo, ha continuato, “e credo che per lui sia ideale un centrocampo a tre dove può fare il trequartista: io lo farei giocare lì, avanzato in un centrocampo a tre. Da centrale basso può essere pericoloso”.