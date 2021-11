Il cecchino Mayoral ed il “ragno” Alvarez: ecco chi sono gli obiettivi viola

Sono loro due gli obiettivi più caldi della Fiorentina per rafforzare l'attacco a disposizione di Italiano. Conosciamoli meglio

Focus su due obiettivi per l'attacco viola all'interno delle pagine sportive de La Nazione. Si parte con Borja Mayoral, 24 anni e una voglia matta di giocare. I soli 100 minuti, spalmati su sette partite (una sola da titolare durata però appena un tempo, contro il Bodo Glimt in Conference League), sono un bottino troppo magro per pensare di farlo restare ancora alla Roma. E gli ottimi rapporti della Fiorentina col Real Madrid, in questo momento, possono rappresentare un valido alleato. Conosce già bene il campionato italiano: con i giallorossi in 47 gare, la passata stagione, ha segnato 17 gol (10 in A) inventandosi 7 assist ed ora ha solo bisogno di spazio e fiducia.