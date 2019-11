Gianfranco Zola, campione anche del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dei rossoblù dopo la vittoria sulla Fiorentina:

La squadra sta facendo benissimo e tra l’altro si trova in una posizione che merita ampiamente. Stanno giocando bene, la qualità si è alzata moltissimo. Inoltre stanno facendo tanti gol. Per questo meritano di stare così in alto. Chiaramente il merito è innanzitutto di Maran. Tutti conoscevano le sue capacità, è bravissimo ad organizzare la squadra, a garantire solidità e a dare un’identità precisa. Si sta confermando. Per quanto riguarda la crescita dal punto di vista del gioco credo che molto sia merito di Radja, si vede che lui ha dato personalità e carisma. In queste condizioni anche molti altri giocatori stanno crescendo, soprattutto Joao Pedro. E poi i centrocampisti stanno facendo un grandissimo lavoro. E pensare che manca uno dei giocatori migliori, Pavoletti. Sono stati molto bravi perché da questa assenza sono riusciti anche a trarre dei vantaggi: tutti gli altri, Simeone in primis, stanno veramente rendendo in maniera straordinaria.