Il Brasile preoccupa Scaloni, e Nico rischia il posto da titolare

BUENOS AIRES, ARGENTINA - NOVEMBER 16: (L-R) Alexis MacAllister, Nicolas Gonzalez, Enzo Fernandez and Nicolas Tagliafico of Argentina sing the national anthem prior to a FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Argentina and Uruguay at Estadio Alberto J. Armando on November 16, 2023 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)