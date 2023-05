Il Barcellona trionfa in Spagna: arriva anche il “Like” di Amrabat

Tutto gira intorno al futuro di Sofyan Amrabat. Intanto il marocchino, come riportato dal Mundo Deportivo, ha lasciato il suo Like al post della vittorie blaugrana

Il Barcellona è campione di Spagna. La squadra di Xavi ha trionfato in patria tornando ad alzare la coppa del campionato. La squadra spagnola è spesso accostata alle vicende che riguardano la Fiorentina. Tutto gira intorno al futuro di Sofyan Amrabat. Intanto il marocchino, come riportato dal Mundo Deportivo, ha lasciato il suo Like al post della vittorie blaugrana.