Ha sorpreso l'assenza di Ikonè dalle note della Fiorentina. Infatti, il francese, dato per titolare, non è andato nemmeno in panchina. Come raccolto dalla nostra redazione, l'esterno non è stato schiarato a causa della febbre che lo ha colpito in queste ore.