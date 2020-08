Igor: “Vogliamo stare in cima. L’Europa è il nostro obiettivo”

Il difensore della Fiorentina, Igor, ha parlato a esportefantastico.com:

E’ stato un buon rientro finora, le vacanze sono state più brevi rispetto al normale. Penso possa essere un vantaggio perché torniamo più in forma. Spero di giocare molto la prossima stagione, di disputare grandi partite e farmi notare nel mio ruolo. Sono fiducioso di giocare una grande stagione, sia per me che per la squadra. Possiamo sognare, ma ripartiamo tutti da zero, per cui tutte le squadre puntano al massimo. Champions o Europa League: è uno dei nostri obiettivi. Vogliamo stare in cima.