Igor saluta Ferrara: “Via a testa alta, felice di crescere di livello”

Igor, rinforzo per la difesa viola. Dopo l’ufficialità (LEGGI QUI) arrivano anche le parole del diretto interessato, tramite il suo account Instagram. Il classe ’98, brasiliano, arriva dalla Spal che ha voluto salutare, ringraziandola per questi sei mesi trascorsi a Ferrara:

Non ho parole per descrivere questo momento, sono stati 6 mesi che rimarranno per sempre nella mia vita e nella mia carriera, ho imparato molto e fatto grandi amicizie, ho provato a dare sempre il mio meglio per questa maglia. Ora vado via a testa alta, sono triste per aver salutato i miei compagni ma dall’altra parte sono molto felice di poter realizzare un altro sogno e crescere sempre più di livello. Grazie mille per tutto SPAL!