Igor è felice: “Splendido tornare a giocare. Il mio debutto con la Juve…”

A quattro giorni dal ritorno in campo, il difensore viola Igor, arrivato a gennaio dalla Spal, esulta per la ripresa del campionato e torna a parlare del suo esordio con la maglia della Fiorentina alla Gazeta Esportiva:

I tifosi ci mancheranno, ma almeno noi torneremo ad assaporare il campo e l’adrenalina che ci regala ogni volta una partita di calcio. Finalmente faremo di nuovo quello che amiamo. Abbiamo dodici partite a disposizione per raggiungere il prima possibile una posizione tranquilla in classifica. Il mio esordio in viola contro la Juventus? Un sogno che si realizza. Affrontare giocare fenomenali come CR7 indossando una maglia importante è stato il massimo.