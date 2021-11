Ielpo: “Sabato Fiorentina normalissima, il Milan le ha dato coraggio”

L'ex portiere rossonero: "La Fiorentina è una quadra temibile, ma sinceramente non mi aspettavo una partita così"

Intervenuto a MilanTv, l'ex portiere rossonero Mario Ielpo ha parlato così della prestazione dei rossoneri a Firenze: "La Fiorentina è una quadra temibile, ma sinceramente non me l'aspettavo. Non si è vista una Fiorentina straripante, ma una Fiorentina normalissima".