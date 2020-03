Iachini: “Volevamo vincere per Astori, ma andiamo avanti. La squadra ha avuto un buon atteggiamento”

Beppe Iachini ha parlato a Sky dopo il pareggio tra Udinese e Fiorentina (rivivi il LIVE):

” I ragazzi hanno fatto bene, considerando le porte chiuse e il valore degli avversari che avevamo davanti. Peccato, la squadra ha fatto una buona gara, Musso ha fatto delle belle parate. Cutrone? Era il momento di provarci, avevamo un buon possesso e abbiamo cercato di forzare per vincerla. Buon atteggiamento, andiamo avanti con i giovani che abbiamo, possiamo migliorare, Ribery lo abbiamo riabbracciato con molta gioia, seguiremo gli sviluppi con lo staff medico ma la sua presenza è importante, è uno di quelli che ti possono sempre dare qualcosa in più.

In settimana è stato difficile, si rischia sempre di parlare di tutto fuorché del campo, non è semplice, ma pur con dispiacere per il disagio che vivono le persone noi possiamo solo augurare il meglio a tutti e fare il nostro lavoro. C’è stata incertezza anche oggi, spero che si possa trovare una linea comune anche nell’interesse dei tifosi, una decisione importante ma che va presa. Noi ci alleniamo, avremmo voluto vincere oggi per Astori, che andrà sempre ricordato: un impegno particolare per chi gioca a Firenze e per chi gioca Udinese-Fiorentina. Andiamo avanti e pensiamo alle prossime gare.”