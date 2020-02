Iachini: “Vittoria che vale tanto, guardiamo solo a noi stessi. Ora risaliamo la classifica”

L’allenatore viola Beppe Iachini ha parlato a Sky Sport dopo Samp-Fiorentina: “Esultanza di Vlahovic? Sono cose che non si fanno, ha dato la sua spiegazione e bisogna credergli. Siamo venuti qui con personalità a giocarcela. C’è stato un attimo, sul 3-0, quando abbiamo commesso delle ingenuità tornando in parità numerica. Continuiamo a lavorare, abbiamo margini di miglioramento su possesso e palleggio. È una vittoria che vale tanto, visti i risultati di ieri. Però ai ragazzi dico di guardare noi stessi e non gli altri. Questo è lo spirito con cui scendere in campo. Abbiamo iniziato un percorso da 40 giorni, a gennaio sono arrivati ragazzi nuovi, ora dobbiamo continuare a crescere lavorando su atteggiamento, mentalità e gioco. Pretendere in 40 giorni un lavoro che altrove fanno in 8 mesi non è possibile, non ho la bacchetta magica. Il nostro obiettivo è risalire più posizioni di classifica possibili e dare soddisfazioni ai nostri tifosi”.