Beppe Iachini scioglierà gli ultimi dubbi di formazione in queste ore. In attacco con Chiesa ci sarà uno fra Cutrone e Vlahovic: il primo è leggermente in vantaggio nel ballottaggio. Per il resto tutto chiaro: Dalbert out per squalifica sarà sostituito da Igor mentre nel ruolo di centrocampista centrale ci sarà Badelj e non Pulgar. Lo scrive Il Corriere dello Sport.