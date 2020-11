Iachini (Sky): “Attacco sterile? Prima ritroviamo la difesa. Problemi non incidono sul mio futuro”

Dopo il pareggio in quel di Parma (QUI le pagelle di VN), Mister Iachini si è soffermato sulla prestazione dei viola ai microfoni di Sky Sport:

“La squadra stava soffrendo la scorsa stagione, l’ho tirata fuori. Abbiamo fatto una grande rincorsa, quest’anno c’è stato qualche problemino ma non sono cose che andranno ad incidere sul mio futuro. I ragazzi sanno che l’obiettivo resta arrivare nella parte sinistra della classifica, ancora mancano tante partite. Abbiamo pagato dazio con qualche rimonta che a livello emotivo ci ha toccato psicologicamente. Poi gli errori ci hanno messo un po’ di paura, inconsciamente capita di soffrirli. Stiamo lavorando per migliorare sotto questo aspetto e oggi ho visto una buona gara da parte dei miei giocatori in difesa. Attaccanti che mancano in zona gol? Dobbiamo tornare prima ad essere la migliore difesa del campionato, poi i gol arriveranno”.