Iachini recupera i pezzi, Amrabat tornerà a Firenze già nella notte

Arrivano novità riguardo il rientro di Sofyan Amrabat a Firenze dopo l’impegno con la propria nazionale. Questa sera infatti il Marocco affronterà il Burundi alle 21 per l’ultimo impegno di questa sosta. Amrabat non perderà tempo e già nella notte tornerà a Firenze. L’ex centrocampista del Verona, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarà in città intorno alle 3:45. Sarà quindi regolarmente presente al pranzo obbligatorio in programma domani al centro sportivo e a completa disposizione di mister Iachini in vista della trasferta di Genova.

Ecco quando rientreranno Biraghi e Castrovilli