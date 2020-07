Iachini: “Questo gruppo avrebbe meritato più punti. Difficoltà iniziali a causa dal coronavirus”

L’allenatore viola Beppe Iachini ha parlato in sala stampa dopo Lecce-Fiorentina: “Abbiamo pensato a preparare le partite alla solita maniera, con la predisposizione giusta. Purtroppo nessuno detto che la Fiorentina è stata la squadra più colpita dal coronavirus, quando abbiamo ripreso ci stava che prime settimane potessimo avere più difficoltà degli altri. Siamo una delle squadre che crea più occasioni, abbiamo colpito cinque pali in sei partite, potevano darci quei punti in più che questo gruppo avrebbe meritato”.