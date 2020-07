Iachini: “Mio futuro? Ottimo rapporto con la società, ne parleremo con tranquillità. Chiesa…”

L’allenatore viola Beppe Iachini ha commentato Fiorentina-Bologna 4-0 a Sky Sport: “Chiesa? Non è un giocatore che si ha problemi nel gestirlo, si è creato subito un buon feeling e ha sempre risposto in maniera positiva. Volevo fargli fare il record personale di gol e sono contento che ci sia riuscito, sono contento per lui e per la squadra. Insieme con Federico l’anno prossimo a Firenze? Sono domande da fare al presidente, che sento quotidianamente. Commisso è contento del lavoro svolto. Ho un ottimo rapporto con tutti, sono contento anche per i nostri tifosi, volevamo onorare al meglio questo derby, poi quello che accadrà nei prossimi giorni ne parleremo in maniera tranquilla con la società, dovremo valutare insieme anche dei discorsi tecnici”.

***PAGELLE VN: Benvenuti al Chiesa-show! Milenkovic ancora in gol, Castrovilli ok

***Chiesa: “La squadra è tutta con Iachini, per lui gioco ovunque. Mio futuro? Ne parleremo”

***Commisso raggiante: “Bel segnale di serietà. Felicissimo per Chiesa, Milenkovic e i due esordi”