Iachini lavora sul centrocampo e spera di avere Pulgar per l’esordio

Allenamento solo mattutino per la Fiorentina oggi al Centro Sportivo. Radio Bruno ha fornito i dettagli della seduta odierna, con la truppa a disposizione di Iachini – senza ovviamente i Nazionali – che ha svolto dalle 9 lavoro in palestra per poi spostarsi sulla tattica interamente all’interno del Centro Sportivo, a causa della presenza della Nazionale al Franchi. Il tecnico ha iniziato a preparare la sfida alla Lucchese in amichevole e ha lavorato soprattutto sul centrocampo, visto che Amrabat e forse anche Pulgar non ci saranno contro il Torino all’esordio. La situazione del cileno è però in divenire: nel weekend dovrebbe sottoporsi al secondo tampone e in caso di negatività avrebbe due settimane per tornare a completa disposizione per una maglia da titolare. Un’incognita è rappresentata da chi potrebbe non esserci al match con i granata: quasi sicuramente Dabo e Cristoforo su tutti. Per questo il lavoro è prevalente sul centrocampo, con Benassi e anche Agudelo che scalpitano per una maglia da titolari.