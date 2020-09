Iachini: “La strada è giusta, ci faremo trovare pronti contro il Torino”

Dopo la convincente vittoria per 5 a 1 contro la Reggiana, il tecnico viola Beppe Iachini ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue dichiarazioni nel post-partita:

Siamo soddisfatti del risultato ma dobbiamo andare a migliorare la condizione fisica, soprattutto quella di alcuni ragazzi appena arrivati. Dispiace per i problemi accusati da Pezzella e Biraghi, speriamo non sia nulla di grave. Quest’anno non ci sarà niente di normale. È stata una preparazione veloce ma stiamo lavorando bene. Vogliamo andare in campo con concentrazione e con la mentalità giusta. La strada è quella giusta, il gruppo è unito e compatto. Ripresa Serie A? Ci faremo trovare pronti contro il Torino. Il club granata è un avversario ostico, organizzato e con grande qualità. Vogliamo partire con il piede giusto e stiamo lavorando duramente per questo. La nostra sarà una crescita costante per fare un certo tipo di campionato. Assenza tifosi? Ovviamente dispiace molto giocare senza tifosi, loro sono il calcio, ma ci dobbiamo adattare alla situazione. Li sentiamo vicini durante la settimana ed onoreremo la maglia.