Iachini: “Chi ha contratto il Covid dovrà allenarsi a bassi ritmi, anno solare possibilità”

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, è intervenuto a Rtv38:

Siamo tutti a Firenze, isolati, aspettando che cambi qualcosa. Non vediamo l’ora che ci sia la possibilità di tornare ad allenarsi e giocare, in attesa di notizie. Protocollo? Innanzi tutto, non è facile parlare di calcio in questo momento. Detto questo, noi dal canto nostro non possiamo che aspettare e accettare quello che ci verrà detto. Nel calcio ci sono grandi interessi economici, ma è anche una cosa che può tenere compagnia chi deve vivere in casa, sempre tenendo come punto fermo la sicurezza e la salute di tutti. Naturalmente non sarà facile fare calcio, anche perché l’infezione da Coronavirus può portare a diversi problemi cardiaci e non solo. Allenamenti saranno quindi solo atletici, con corsa a 3 persone per volte e anche gli spogliatoi dovranno essere divisi per non tenere insieme tanti atleti. Chi ha contratto il Covid dovrà allenarsi a bassi ritmi, con i battiti cardiaci sempre monitorati. Anno solare? Credo sia un’ipotesi possibile e concreta, anche perché permetterebbe di avere più tempo per far passare l’epidemia, e magari trovare un vaccino o una cura. Commisso? Veramente un grande presidente, vuole bene alla Fiorentina e a tutti noi, ci chiama tutti i giorni.