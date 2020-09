Iachini: “Buon test, andiamo avanti con fiducia. Preparazione anomala, ma dobbiamo far veloce”

L’allenatore viola Beppe Iachini ha commentato a Violachannel la vittoria in amichevole contro la Lucchese: “Tenendo in considerazione che stiamo lavorando molto, e da pochi giorni, e che le squadre di Lega Pro hanno più brillantezza perché lavorano da più tempo, abbiamo fatto bene. Abbiamo sprecato troppo, ma con la brillantezza che dovremo trovare abbiamo ancora margine, va bene così. Dobbiamo accelerare e prestare attenzione sotto tutti gli aspetti perché abbiamo subito avversari difficili in campionato e quindi dovremo farci trovare pronti. Preparazione un po’ anomala, abbiamo iniziato insieme e poi ci sono venuti a mancare i nazionali. Ma andiamo avanti, dovremo far veloce e capirsi in fretta, trovando la condizione ottimale. La squadra ha preso l’amichevole con serietà e impegno, i particolari li analizzeremo insieme nei prossimi giorni, andiamo avanti con fiducia“.

