Iachini/2: “Io sereno? Mai. Normale che segni Vlahovic, attacchiamo di più”

Mister Iachini torna sulla vittoria della Fiorentina, che ha battuto la Lazio per due reti a zero e ha fatto un passo importantissimo verso la salvezza

"Una grande partita da parte del gruppo. Potevamo avere qualche punto in più viste le ultime partite, non siamo riusciti a portare a casa molte volte l'intera posta. non c'è stato modo di dare continuità al lavoro fatto tra infortuni, covid ed esonero, poi ho trovato una squadra molto preoccupata e bisognosa di lavoro sul piano tattico. Lo spirito che abbiamo adottato ci ha portato a fare otto punti in quattro partite, nelle quali siamo andati tante volte in gol, prendendone un po' troppi. Questo, ripeto, è dovuto ai meccanismi interrotti. Oggi è stata una vittoria importante contro una squadra che aveva segnato tantissimo fino ad ora, e l'abbiamo ottenuta con sacrificio e cuore. Abbiamo dato una bella spallata alla classifica. Serenità? No, io non sono mai sereno, penso a far rendere la squadra e onorare la partita dal primo fino al 95esimo minuto, con la voglia di dimostrare che questo gruppo può valere un percorso importante. C'è rammarico perché la Fiorentina avrebbe potuto fare molto meglio. la squadra ha fatto un'ottima gara, Milinkovic non è stato pericoloso e sono soddisfatto della difesa, che ha mostrato grandi valori. Vlahovic? Nelle ultime settimane stiamo migliorando molto nella fase offensiva, andiamo ad attaccare con più uomini ed è normale che segni Dusan, perché è il nostro terminale. Lui sta lavorando bene, ma così anche suoi compagni. Ci sono persone, uomini di valore, che tengono al proprio lavoro".