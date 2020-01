Iachini/1: “Grande disponibilità da parte dei ragazzi, sapevo che ci saremmo ripresi”

Beppe Iachini ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina per presentare il match contro il Napoli, in programma domani alle 20:45. Queste le sue dichiarazioni:

Quando si arriva in una nuova società si spera sempre che tutto vada per il meglio. C’è stata grande disponibilità dei ragazzi nel seguire fin da subito le mie direttive da portare in campo. Abbiamo lavorato sotto tutti gli aspetti riportando dei risultati positivi, non era scontato. La squadra ha fatto delle ottime prestazioni sotto il piano dell’impegno, della mentalità e dell’atteggiamento. Solo a Bologna, a causa dei 30 secondi finali, non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Adesso guardiamo avanti ed il bicchiere mezzo pieno, la squadra ha fatto delle buone cose. Con la Spal, sotto il piano del gioco, non abbiamo fatto una grandissima partita ma era comprensibile. C’era un’eccessiva tensione derivata dai risultati mancati nei mesi precedenti, ma abbiamo resettato tutto vincendo contro l’Atalanta. Domani ci aspetta un avversario temibile come il Napoli. A distanza di pochi giorni siamo chiamati ad un’altra grande prestazione.