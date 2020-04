I ricordi di Balbo: “Fiorentina esperienza bellissima, anche grazie alle gioie della Champions”

L’ex viola e Roma Abel Balbo ha parlato a Sky Sport:

Esperienza bellissima a Firenze, periodo di tante soddisfazioni anche in Champions. Giocatori come me? Dzeko, gioca in area ma viene anche dietro e aiuta la squadra a manovrare. Le regole del calcio di oggi aiutano gli attaccanti, ci sono dei vantaggi che noi non avevamo. Forse giocando oggi avrei segnato di più, ma bisognerebbe dimostrarlo. Mondiali 94? E’ la mia delusione più grande, era la formazione migliore in assoluto: eravamo fortissimo. Eravamo sbilanciati: io, Maradona, Bati e Caniggia. C’era voglia di sacrificarsi per i compagni.