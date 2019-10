Sono quattro i calciatori a pieno minutaggio in Serie A. Come mostra la Lega sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina dispone di quattro atleti che non hanno mai abbandonato il terreno di gioco dall’inizio del campionato, totalizzando 584 minuti di gioco: Dragowski, Lirola, Pulgar e Milenkovic. Tra questi, il centrocampista cileno è primo per km medi percorsi a partita.