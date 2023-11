In dieci con le rispettive Nazionali. Chiamata anche per Biraghi

Dieci calciatori viola in giro per il mondo. Da Bonaventura e Biraghi (chiamato dal CT Spalletti insieme a Lazzari della Lazio dopo gli altri). Il capitano viola si unirà però alla squadra in mattinata, ma nel pomeriggio. Convocati anche gli argentini Gonzalez e Quarta, il serbo Milenkovic, il colombiano Mina, passando per l’ivoriano Kouamé e terminando dunque coi giovani Amatucci (U20), Comuzzo ( U19) e Martinelli ( U18).