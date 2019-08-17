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I convocati per la Coppa Italia: tutti presenti tranne lo squalificato Pezzella e Rasmussen

I convocati per la Coppa Italia: tutti presenti tranne lo squalificato Pezzella e Rasmussen

L’elenco ufficiale pubblicato su ViolaChannel

di Redazione VN
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Ecco la lista dei convocati dal tecnico Vincenzo Montella per la sfida Fiorentina-Monza di Coppa Italia:

BADELJ MILAN
BENASSI MARCO
BIRAGHI CRISTIANO
BOATENG KEVIN PRINCE
BRANCOLINI FEDERICO (P)
CASTROVILLI GAETANO
CECCHERINI FEDERICO
CHIESA FEDERICO
CRISTOFORO SEBASTIAN
DRAGOWSKI BARTLOMIEJ (P)
LIROLA POL
MILENKOVIC NIKOLA
MONTIEL CRISTOBAL
PULGAR ERICK
RANIERI LUCA
SIMEONE GIOVANNI
SOTTIL RICCARDO
TERRACCIANO PIETRO (P)
TERZIC ALEKSA
VENUTI LORENZO
VLAHOVIC DUSAN
ZURKOWSKI SZYMON

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#Coppa Italia#monza
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