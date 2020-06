I cinque punti del futuro della Fiorentina: da Chiesa alla nuova difesa

La Fiorentina sta già guardando al futuro, anche se la ripresa del campionato si avvicina sempre di più. Stilando una lista di obbiettivi, il futuro dei viola passa da cinque punti chiave, che il Corriere dello Sport ha stilato, sui quali verterà la costruzione della nuova squadra. Il primo è il futuro di Federico Chiesa, che ha tante richieste ed un contratto in scadenza nel 2022, con le parti che si incontreranno il prima possibile per discutere. Il secondo invece riguarda l’attacco, con Vlahovic pronto a rinnovare il suo contratto per molti anni, e Cutrone invece che si gioca il suo futuro nelle prossime 12 gare. Il terzo punto riguarda un altro che si giocherà tutto nella fine di questo campionato, ovvero Beppe Iachini, che deve meritarsi la conferma sul campo. Gli ultimi due riguardano il mercato e due reparti da rinforzare. Per il centrocampo l’innesto di Amrabat potrebbe non bastare, visto che Badelj lascerà con tutta probabilità, e Pulgar ha tante richieste da Spagna e Inghilterra. In difesa, invece, si cercherà di respingere tutte le offensive per Milenkovic, con Pezzella che potrebbe partire e si andrebbe con forza su un sostituto.