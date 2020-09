Chiarugi: “Ho visto Chiesa con la testa giusta. Con questa rosa ci possiamo divertire”

L’ex attaccante della Fiorentina Luciano Chiarugi è intervenuto ai microfoni di A Pranzo con il Pentasport, in onda su Radio Bruno: “A Milano abbiamo giocato una grande partita, l’Inter è una squadra che può fare grandi cose quest’anno e il valore dei suoi giocatori non si discute. La Fiorentina mi ha fatto veramente una bellissima impressione. Se rimanesse questa la squadra sono sicuro che ci farebbe divertire. Poi certo, con tutto il rispetto per Vlahovic, Cutrone e Kouamé, se avessimo un cecchino da 15/16 gol, sarebbe veramente una Fiorentina da starci attenti. Chiesa? L’ho visto tranquillo, sereno, voglioso. Poi stamani leggo alcune cose che mi lasciano un po’ perplesso. Mi è sembrato di vedere il Chiesa degli inizi, con quell’entusiasmo, con quella voglia, è da quella corsa che ha fatto sul 3-2 che si capisce di che pasta è fatto un giocatore”.

