Hjulmand non ha dubbi: “Momento difficile ma ci rialzeremo. Ora testa a Firenze”

"Momento difficile in campionato? Secondo me durante una stagione, soprattutto in A, ci sono sempre periodi difficili, ma non sono preoccupato. Perse tre partite di fila, è vero, ma non abbiamo fatto male a livello di prestazione. Come ci si può rialzare? Stando positivi, senza lasciarci prendere dall'ansia. Abbiamo già parlato tra di noi, la strada è giusta. Dobbiamo lavorare e continuare così, lo abbiamo sempre fatto. Atteggiamento e prestazione positivi, di certo bisogna evitare di prendere gol così. Durante la sosta bisogna analizzare il momento, ma adesso pensiamo solo alla Fiorentina. Fuori casa abbiamo fatto bene. Firenze è una tappa fondamentale del nostro percorso: siamo concentrati esclusivamente su domenica. Come sto fisicamente? Mi sento meglio rispetto a prima, assolutamente. Non è facile essere capitano, ma per me è un onore: Lecce è una casa per me, sono orgoglioso. Da capitano ho il dovere di parlare con l'arbitro: non bisogna perdere la testa nei momenti concitati. Futuro? Non ci penso, penso solo al Lecce: preferisco parlare di me e di squadra. Non leggo tanto i giornali sono concentrato solo sul Lecce".