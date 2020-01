“He loves the pizza, he loves the pasta” and plays football: Cutrone, nel mirino c’è l’Atalanta

E’ arrivato il suo momento e in realtà non ha dovuto nemmeno aspettare troppo. Patrick Cutrone è pronto, contro l’Atalanta giocherà. Domenica contro la Spal ha fatto in tempo ad esordire e ad andare ad un passo dal gol con un colpo di tacco da distanza ravvicinata. Chissà cosa sarebbe successo se il pallone fosse entrato in porta. Appuntamento rimandato. Beppe Iachini lo osserverà nell’allenamento del pomeriggio e poi deciderà se schierarlo fin dal primo minuto. “Dipenderà dalla sua condizione fisica ma potrebbe partire dall’inizio. Oggi decidiamo, è un ragazzo che attacca la profondità e l’area di rigore, partecipa anche alle due fasi aiutando la squadra. Deve integrarsi con il lavoro tecnico tattico della squadra, presto lo vedremo e mi aspetto grandi cose da lui. Il mio auspicio- ha concluso Iachini – è che possa compiere il salto di qualità della sua carriera”.

Federico Chiesa resterà a riposo, così Cutrone dovrebbe far coppia con Vlahovic. La Fiorentina non corre il rischio di sbilanciarsi troppo. Si è visto contro la Spal, quando le due punte hanno giocato insieme, il serbo ha fatto anche movimenti verso il centrocampo per coprire e per andare a prendere palla. Lo stesso Patrick, proprio come confermato dall’allenatore, è un giocatore che si muove e non rimane fisso in area. Servirà una squadra corta e compatta per affrontare l’Atalanta nelle condizioni migliori. In Inghilterra gli cantavano un coro che è diventato virale (CLICCA QUI). Ma dopo aver sorriso per quello, adesso Cutrone ha solo voglia di tornare a giocare. E a fare gol, s’intende.