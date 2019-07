Hagi e la percentuale viola, arriva la doccia fredda: “Cifre molto più basse”

Se la Fiorentina si aspettava di incassare un bel gruzzoletto dal passaggio di Ianis Hagi al Genk, dovrà rivedere le sue aspettative. Nei giorni scorsi infatti il trequartista romeno è diventato un nuovo giocatore del club belga e inizialmente le cifre di cui dava conto la stampa del suo Paese parlavano di un affare da 10 milioni di euro. E per i viola si prospettava dunque la possibilità di ricevere 2,5 milioni di euro, niente male per un giovane di belle speranze che in 2 anni a Firenze aveva fatto a malapena in tempo a debuttare in prima squadra. Proprio in queste ore però il direttore tecnico del Genk ha rettificato le cifre: “La verità è che l’abbiamo pagato meno della metà di quanto si è scritto” le parole di Dimitri de Condé a Het Laatste Nieuws, secondo cui il cartellino di Hagi è stato pagato solo 4 milioni. Se così fosse il club gigliato dovrà ‘accontentarsi’ di un milione di euro.