Guidolin: “Chiesa può migliorare ancora, la sua cessione…”

Francesco Guidolin, storico allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

Mercato strano, forse qualche società ha difficoltà economiche ma i colpi arriveranno. C’è poco tempo per concretizzare trattative in vista della prima di campionato. Da allenatore non vedevo l’ora che finisse il mercato, sapevi e temevi che qualche giocatore avesse la testa altrove. Chiesa è sicuramente è uno dei giovani più interessanti del campionato. È un ragazzo che può migliorare ancora e se dovesse rimanere sarebbe una certezza. La sua cessione è una questione economica. Modulo? Dipende dai giocatori che hai e dalle loro caratteristiche. L’allenatore deve capire qual è il sistema di gioco più adatto. A me piace molto la difesa a 3 adottata da Iachini. Se hai giocatori capaci di giocare tra le linee supportati da esterni di livello i risultati possono essere davvero buoni.