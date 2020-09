Guidi su Sottil: “Deve migliorare la fase difensiva. Lo paragonavo alle luci di natale”

L’ex allenatore della Fiorentina Primavera Federico Guidi ha parlato a Calciocasteddu.it di Riccardo Sottil, passato dai viola in prestito al Cagliari:

Mister Di Francesco sa lavorare benissimo con i giovani, non a caso ragazzi come Berardi sono cresciuti tantissimo. Sono certo che saprà mettersi in mostra. Riccardo e la fase difensiva? Fu il mio primo motivo di contendere con lui. Sin dagli allievi ha sempre fatto la differenza, ma tendeva solo a concentrarsi sulla fase offensiva, e questo lo faceva diventare ‘pigro’. Passato in primavera, tra l’altro sotto età, lo paragonavo alle luci di natale: alternava momenti di luce assoluta, ad altri di minore riflesso. Ma grazie al lavoro ha saputo migliorarsi anche sotto questo aspetto. Ha avuto una crescita esponenziale, è maturato, e ciò gli ha consentito ben presto di arrivare in prima squadra. Voglio dirgli di continuare a lavorare a testa bassa, sia quando le cose andranno bene o male. I momenti di difficoltà arriveranno, ma Riccardo deve essere consapevole delle sue qualità e non abbattersi.