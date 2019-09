Guidi su Castrovilli: “Qualità e carattere, sempre stato un trascinatore: è da Nazionale”

Federico Guidi, oggi allenatore del Gubbio, ha allenato Gaetano Castrovilli nella Primavera della Fiorentina. Di lui, ma non solo, ha parlato a Radio Bruno:

Castrovilli? Mi aspettavo ciò che sta facendo vedere, ha qualità eccezionali. L’ho allenato, si è sempre messo in mostra. Sapevo che le sue qualità sarebbero venute fuori. Ha personalità, il carattere è la sua forza: ha sempre affrontato gli allenamenti con determinazione, in Primavera era un trascinatore e provava in partita le stesse giocate che riusciva a fare in allenamento. Nazionale? Mancini vuole qualità, Gaetano si sposa bene nella ricerca del palleggio.