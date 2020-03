Guetta sullo stadio: “Franchi per 99 anni a Commisso. Soprintendenza arroccata, facciamo pressioni”

Il giornalista David Guetta al Pentasport di Radio Bruno, testata che dirige:

Commisso vuole investire ma non gli viene permesso, siamo in Italia e si prende il buono e il meno buono. Fare lo stadio alla Mercafir non gli garantisce le certezze che vuole ma Nardella non può forzare perchè la legge va rispettata. C’è una sola strada: bisogna fare una persuasione morale sulla Soprintendenza e intervenire sul Franchi. Va dato lo stadio alla Fiorentina per 99 anni, se non si addirittura venderlo. Nessun turista va a vedere le scale elicoidali. La Soprintendenza si è arroccata su idee che non hanno senso.