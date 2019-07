Guetta: “Chiesa, una scelta poco intelligente”. Montella e i giovani, ma prima una pioggia sul mercato…

David Guetta ha risposto alle domande degli ascoltatori durante il filo diretto del Pentasport in onda oggi:

“Lozano e Gervinho? Non mi entusiasmano particolarmente, non sono convinto nemmeno di Vlahovic titolare. Gervinho è adatto al contropiede mentre Montella vuole avere il pallino del gioco. Siamo partiti con Ibra, ora siamo a Petagna; non è male, è giovane, ma è un profilo alla Simeone, mi aspetterei un po’ di più. Giovinco? Lasciamo perdere, guadagna cifre astronomiche. Llorente son passati quattro anni da quando ha giocato l’ultima stagione interessante, l’anno scorso a parte il gol che ha eliminato il City ha fatto poco. E poi, quanto prende? Mancano regista, esterno, due difensori forti…

In porta abbiamo Dragowski-Terracciano, mi ricordo che nel 2018 la presenza di Drago era considerata un esubero, siamo stati anche imbarazzati nel vederlo difendere i pali della squadra viola.

Ranieri sta facendo bene, ma Montella non mi sembra così prodigo di opportunità da dare ai giovani. Lui come Sottil come altri dovrebbero essere ottimi ricambi, ma al momento mancano i titolari. Venuti è stato bocciato da Pioli prima e da Montella poi, mi auguro trovi la sua dimensione al Lecce.

Chiesa mette like a Bernardeschi? Scelta poco intelligente, ne poteva fare a meno. Dainelli e Antognoni dovranno lavorare per mantenere calma la situazione nello spogliatoio. La Fiorentina ha una sua storia, essere snobbati mi lascia perplesso. De Rossi ha fatto una scelta di fedeltà alla Roma, curiosa ma rispettabile.

L’immobilismo genera malcontento, ma il valore della società si vedrà nei momenti difficili, come gli amici nel momento del bisogno.”