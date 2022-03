Guerini: “Stessa mentalità in casa e fuori, viola come le grandi della Serie A”

Si pone l'accento sulle potenzialità del progetto in vista della prossima stagione

"Sembra che la Fiorentina sia una squadra in lotta per il campionato, gioca con la stessa mentalità in casa o fuori. L'ha fatto in poco tempo, una cosa che clamorosamente non si sottolinea. Ora sono in una posizione fantastica e non tanto per questo anno, come va va, ma per creare i presupposti per dare fastidio a tutti già dall'anno prossimo. Italiano? La sua bravura è tenere in condizione almeno diciotto giocatori senza che la squadra ne risenta, non mi meraviglia che continuino a giocare nello stesso modo anche senza Vlahovic. Conoscendo il pubblico fiorentino, è quello che vuole".