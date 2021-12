Guardiola chiama: il Manchester City prepara l’assalto a Vlahovic

Il tormentone Vlahovic non si ferma e adesso c'è una nuova pretendente. Il City di Guardiola sembrerebbe pronto a fare pazzie

Il tormentone dei tormentoni, destinato a durare fino a data da destinarsi. I tifosi viola sperano Giugno, ma Gennaio non è un periodo da escludere per la cessione di Dusan Vlahovic. Come il "Quando", anche il "Chi" rimane pieno di incognite. Se in Italia la squadra che sta spingendo di più per il serbo è la Juventus, in Inghilterra una big inglese sta scalando tutte le gerarchie.