Guagni: “Il no al Real Madrid? Scelta facile, credo sempre più nel progetto viola”

Ospite al Festival dello Sport di Trento, il capitano della Fiorentina Women’s Alia Guagni è intervenuta nella sessione dedicata a “Tutto il rosa nel calcio”. Ecco le sue parole riportate dalla pagina Facebook ufficiale del club gigliato:

Essere il capitano della squadra femminile viola è un ruolo molto importante per me, perché significa rappresentare la tua squadra, la tua città: è una questione di cuore per quanto mi riguarda. Che capitano sono? Non stressante (ride, n.d.r.), quando c’è un problema basta parlare ed una parola in più, l’importante è che tutti diano sempre il massimo sotto il profilo dell’impegno, non bisogna mollare su niente. Dire no al Real Madrid non è stata una rinuncia, anzi, si è trattato di una scelta facile da fare: Firenze è casa mia ed è la mia famiglia, credo fortemente nel progetto della Fiorentina.