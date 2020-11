L’allarme di Graziani: “Rischiamo, classifica preoccupante. Di tre attaccanti non se ne fa uno”

Intervenuto a Radio Bruno, Ciccio Graziani ha parlato del momento difficile della Fiorentina. Da Prandelli all’attacco, l’ex viola è preoccupato del periodo no della squadra: “La risposta che ci si aspettava con Prandelli, in maniera preoccupante non c’è stata, così come l’iniezione di fiducia che hai quando cambi tecnico. Sembrava che avessero tutti 39,5 di febbre, non c’è nessuno che ha sbracciato, urlato, che si è lamentato, erano tutti da quattro in pagella. Poi il problema serio è in attacco, tra Kouamé e Vlahovic non ne fai mezzo: quando fai così fatica a fare la fase offensiva, la frittata è fatta. In più, se le altre volte la squadra arrivava bene fino alla trequarti, tra Parma e Benevento siamo addirittura peggiorati. Domenica giocavamo contro una squadra che aveva nove undicesimi del telaio della Serie B: sembra che questa Fiorentina si sia fermata al finale di San Siro con l’Inter. Prandelli avrà già individuato i problemi della squadra, ma non siamo una banda di ragazzini senza carattere. E battersi su questo aspetto è riduttivo, per me i problemi sono dalla trequarti in avanti perché la Fiorentina si è fidata di Vlahovic, Cutrone e Kouamé mentre in realtà non abbiamo terminali offensivi su cui appoggiarsi, di tre non se ne fa uno. Non tiriamo in porta, ed è troppo tempo che lo evidenziamo. E’ lì, aspettando gennaio, che Cesare deve lavorare: poi un attaccante va preso e qualcuno dei nostri andare in prestito. Ma ora rischiamo che la classifica si faccia più preoccupante del previsto”.

