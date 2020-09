Graziani: “Piatek un rischio da correre. Ma servono volti nuovi per alimentare entusiasmo”

Intervenuto a Radio Bruno, l’ex viola Ciccio Graziani ha parlato dei tanti temi caldi di casa Fiorentina: “Spero che arrivi qualche volto nuovo, e soprattutto serve un centravanti serio da 15 gol. Che vadano a cercarlo, ma se riparti con Vlahovic-Cutrone e in generale questa squadra l’entusiasmo dei tifosi viola non sta sotto ai piedi, ma sotto al cemento! Servono due/tre giocatori che possano dare una qualità maggiore per poter almeno lottare per l’Europa League. Il mercato ha aperto soltanto ieri, non bisogna avere fretta e sbagliare acquisti, ma è legittimo che il tifoso viola qualche domanda se la faccia. Piatek? E’ l’unica scommessa che farei, perché l’ho visto giocare con Koaumé e i gol che ha fatto non può aver dimenticato come si fanno. Anche all’Herta Berlino non ha giocato sempre titolare, ma se non avessi alternative è un rischio che correrei”. Sul mercato in generale: “Fossi nei panni di un tifoso, sarei stanco di vedere i soliti Chiesa, Milenkovic, Pezzella, Ribery, Cutrone… Serve gente nuova e motivata, due/tre acquisti di qualità”

IL CALENDARIO: TORINO ALLA 1^, JUVE IL 25/04. SI CHIUDE A CROTONE