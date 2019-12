Graziani: “Mi aspettavo Pedro, Vlahovic con me avrebbe giocato di più. Ibra lo prenderei al volo…”

L’ex viola Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana:

La Fiorentina deve prendere come modello la Lazio, per crescere e affermarsi. Squadra? Vorrei vederla più ca***ta in campo. Vlahovic? Con me avrebbe giocato di più, per diverse settimane abbiamo giocato con Chiesa e Ribery. Boateng? Non è una punta, può fare il trequartista ma non è un centravanti. Ieri sera mi aspettavo che almeno un quarto d’ora potesse giocare Pedro. Ibrahimovic? Lo prenderei di corsa, non ho avuto modo di parlarne con Commisso ma sarebbe il massimo come colpo. MA ROCCO FRENA: “CI SONO GIA’ IO VECCHIO…”