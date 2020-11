Graziani: “Maradona un genio del calcio, ma quando Falcao mi parlava di Pelé…”

Di seguito un estratto dell’intervento di Ciccio Graziani durante il Pentasport di questa sera, in onda sulle frequenze di Radio Bruno: “Maradona? Se ne va un genio del calcio, una persona che ha fatto divertire anche le tifoserie che lo vedevano da avversario. È stato un giocatore che si è sempre fatto voler bene da tutti. Pelé? Noi non lo abbiamo mai vissuto, lo hanno vissuto solo in Brasile, all’epoca non c’era la tecnologia, non si vedevano le cose tanto lontane. Però ricordo che Falcao mi diceva: voi sapete quanto è forte Maradona, ma non sapete quanto è forte Pelé. Ad ogni modo metterei entrambi sopra a Cruyff”.

Graziani si è poi soffermato sull’attualità di casa Fiorentina: “Adesso c’è da fare qualcosa di più e di meglio per migliorare la classifica che al momento è sotto le aspettative. Intanto andiamo ad affrontare il Milan senza Ibra, vediamo se riusciamo ad approfittare di questo vantaggio. Vlahovic? Si impegna, lotta, sgomita, quando gioca così gli do sempre la sufficienza”.