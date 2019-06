Graziani: “L’eventuale cessione di Chiesa non deve togliere sogni a nessuno”

Ciccio Graziani, storico ex viola, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:

“Mi aspetto che abbia una piccola riserva da mettere sul mercato, nel caso servisse fare qualche acquisto di un certo tipo. Fino al 30 giugno, però, c’è l’interesse a capire quali sono le mosse da fare, vedere quali giocatori devono rimanere e quali salutare. Tutto ruota intorno alla permanenza di Chiesa. Con la sua cessione la società potrebbe fare un grandissimo ricavo, per poi muoversi. La cessione di Chiesa non deve togliere sogni a nessuno, con la sua cessione e il suo incasso, si potrebbe costruire una squadra ancora più forte. Veretout? La sua cessione mi fa arrabbiare molto, perchè è un giocatore di valore. Anche se lui vuole andare via, deve essere la società che ha il coltello dalla parte del manico, i giocatori non possono fare sempre come vogliono.”