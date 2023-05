Graziani: “La Fiorentina non è favorita. Ma la squadra non è per nulla in calo”

"Per me la Fiorentina non è favorita. Si parte 50 e 50. La voglia è quella di fare un buon risultato subito in casa. Anche se il fattore campo conta il giusto. Penso che Italiano avrà studiato molto gli avversari. Ci sono tante piccole cose che possono pregiudicare l'andamento. La Fiorentina non è in calo, fisicamente lotta, sgomita. Ovviamente le coppe stanno deconcentrando la squadra dal campionato, anche inconsciamente. Non mi preoccupano gli ultimi risultati. Giocare la prima in casa non cambia nulla"