Graziani: “Italiano, cambi tardivi. Per Jovic e Cabral poco tempo per incidere”

La sconfitta contro l'Atalanta ha fatto emergere di nuovo il problema del gol per la Fiorentina. L'ex bomber Ciccio Graziani ha analizzato così a Rtv 38 le scelte di Italiano proprio là davanti: "Italiano? Non è la prima volta che mi delude così, non si possono fare cambi così tardivi. Con le cinque sostituzioni puoi cambiare mezza squadra, ma gli va dato il tempo di entrare in partita. Se metti Jovic al 76’ e Cabral all’86’ i minuti di gioco effettivi sono pochissimo, non hanno il tempo per incidere. Ma questi due ragazzi non possono proprio giocare insieme? Jovic sottopunta è stata una mossa d'emergenza, bisogna trovare il modo di riuscire ad integrarli da qui a gennaio. E anche gli esterni non hanno il gol nel sangue, è un problema alla lunga così come la prevedibilità di questo 4-3-3 che non ci porterà da nessuna parte".